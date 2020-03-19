يويفا في مأزق بسبب مواعيد المسابقات الأوروبية بعد تأجيل اليورو

أصبح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مأزق كبير بعد تأجيل بطولة يورو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية.

جدول مواعيد المباريات

تأجيل مسابقات نهائيات دوري الأمم، وكأس أوروبا للسيدات، وكأس أوروبا للشباب تحت 21 عاما، وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحت ورطة كبيرة فمن المتوقع أن يحدث تعديلات على جدولة المباريات الأوروبية حيث لم يحدد الاتحاد القاري المواعيد الجديدة لهذه المسابقات حتى الآن.

موعد كأس أوروبا يتضارب مع كأس العالم للأندية

ويواجه اليوفيا أزمة جديدة في تضارب الموعد الجديد لكأس أوروبا مع كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في صيف العام المقبل، بمشاركة 24 فريقا.

إلغاء مونديال كأس العالم للأندية

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيجتمع الأربعاء المقبل لبحث قضية تأجيل مسابقة كأس العالم للأندية المقبلة، وسط تلميح من رئيسه السويسري جاني انفانتينو باحتمال إرجاء البطولة العالمية.