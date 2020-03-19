تصريحات مهمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من كورونا

قالت الدكتورة مها الرباط، مستشارة منظمة الصحة العالمية: إن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كروونا متروكة لكل دولة، وهناك دعوة من المنظمة بأنه على كل دولة أن تنتهج الإجراءات التي تتبعها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض على قناة" cbc"الذي يقدمة الاعلامي عمرو خليل، أن العديد من الدول أخذت العديد من الإجراءات الوقائية مثل غلق الحدود وغيرها، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين التعاون مع الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس للحماية منه.



وأشارت إلى أنه لا بد وأن نتبع في تلك الفترة المباعدة الاجتماعية وهي عدم المصافحة بالأيدي وترك مسافات مناسبة، بالإضافة إلى منع الأحضان والتقبيل للحد من انتشار هذا الفيروس.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.