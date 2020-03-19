يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، من المبالغة في استخدام الكحول، موضحًا أن المبالغة في استخدام الحكول والكلور والمواد المطهرة، له آثار سلبية، حيث يؤدي إلى التهابات في الجلد وحساسية موضعية.





وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الوسيلة النموذجية لتطهير الأيدي هي الماء والصابون، متابعًا: "مفيش داعي نطهر إيدينا بمواد مطهرة في البيوت، طالما مفيش حد مصاب، ولما نرجع من برا نغسل إيدينا بالماء والصابون".





وأشار إلى أن المواطنين استخدموا الكحول في الفترة الأخيرة بكثرة، متابعًا: "الحكول مذيب عضوي ويؤدي إلى إذابة الجلد عند استخدامه بكثرة، فيمكن استخدامه في العمل ولكن من دون مبالغة"، ناصحًا مرضى الحساسية والإكزيما والتسلخات بعدم استخدام الكحول.





ومن ناحيته، قال الدكتور إسلام حسين، الخبير المتخصص في علم الفيروسات: إن فيروس كورونا سريع الانتشار، ومن المتوقع أن تكون نسب الإصابات أعلى من النسب المعلنة؛ لأنه أحيانًا يكون بدون أعراض.





وكشف "حسين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، ببرنامج "دي إم سي"، حقيقة قتل فيروس كورونا في درجات الحرارة المرتفعة، قائلًا: "تكهنات مبنية على خبراتنا السابقة بفيروسات سابقة تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي، كانت تنتشر أكثر في فصل الشتاء وفي برودة الجو".





وأورد الخبير المتخصص في علم الفيروسات، أنه من المتوقع أن تخف حدة انتشار فيروس كورونا في فصل الصيف، ولكن لا يوجد أدلة على ذلك.





وأشار الدكتور إسلام حسين، الخبير المتخصص في علم الفيروسات، إلى أن هناك تجارب سريرية تجرى حاليًا في الصين للوصول إلى دواء لفيروس كورونا، معلقًا: "ابتدت تندع، وهناك أكثر من محاولة".





وشدد "حسين"، على العناية بالنظافة الشخصية وغسيل الأيدي، وأن الصابون يقتل فيروس كورونا الموجود على الجلد.





وأكد الخبير المتخصص في علم الفيروسات، أن الوضع في مصر ما زال تحت السيطرة، متابعًا "بلاش مولات، وبلاش كافيهات، وبلاش تجمعات، مش عايزين نخسر في أرض المعركة".





وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا منذ قليل، أعلنت فيه ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.





وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأضاف، أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.