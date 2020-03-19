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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة المصريين العالقين في السودان

الخميس 19/مارس/2020 - 02:30 ص
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وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
داليا الحسين
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصرية بالخارج أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية لإعادة الطلاب المصريين الموجودين في السودان، مشيرة إلى أن ما يقرب من 1700 مواطن مصري في السودان أبدوا رغبتهم في العودة وتم إعادتهم.

وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن هناك 30 أوتوبيسًا تحركت لتنقل المصريين في السودان إلى مصر، مشيرة أن الأوتوبيسات مجهزة بالمأكولات والمشروبات باعتبار أنهم طلاب ورحلتهم من وادي حلفا إلى معبر قسطل الحدودي بالتأكيد كانت شاقة عليهم.

ولفتت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة للكشف عليهم فور وصولهم، كما أن "هناك اهتمام من الدولة وتيسير لعملية الانتقال إلى أرض مصر".

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الأيام الماضية شملت اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء؛ لإبلاغه بالمناشدات وتطورات جهود الوزارة في ما يتعلق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وأجهزة الدولة لفتح المعبر.

وأكملت: "ناشدت كل المصريين في السودان بأن مَن يرغب في العودة إلى مصر يتوجه إلى السفارة أو القنصلية المصرية في الخرطوم؛ لمعرفة العدد لتجهيز الأوتوبيسات لعودتهم إلى مصر".

وشددت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على أن تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بكل أبناء الوطن في الخارج وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، فالعمل يتم من خارج الصندوق.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة العالقين بالسودان السودان

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