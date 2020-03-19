فنانه عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا (تفاصيل)



ووجهت هند البحرينية، من خلال فيديو لبرنامج ET بالعربي، الشكر إلى من اطمأنوا عنها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها لم تتلقى أي أدوية ولا ليس لديها أي إعراض، سواء سخونة أو رشح أو غيرة.



وأضاف التقرير:"هند البحرينية أول مصابة بـ كورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض متمنيين لها الشفاء العاجل".



وكتب الفنانة هند البحر ينية، عبر حسابها بموقع تويتر:"مساء الخير.. من غرفه العزل شكرا لـمنأل عني أنا بخير".

يشار إلى أن مملكة البحرين أعلنت اليوم الأربعاء، إصابة 14 حالة جديدة بـ كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 167 حالة، وأعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا المستجد الاثنين، وحثت السعودية المواطنين على البقاء في منازلهم فيما وسعت المنطقة الإجراءات لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر، إن السيدة البحرينية البالغة من العمر 65 عاما التي توفيت بسبب الفيروس كانت تعاني من "أمراض وظروف صحية كامنة"، وقد أبلغت البحرين عن 221 حالة إصابة، من بينها عشرات المواطنين الذين تم إجلاؤهم من إيران الأسبوع الماضي.



ارتفعت حصيلة وأعداد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا الـ 8000 شخص، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية قبل قليل، كانت منظمة الصحة العالمية، قالت أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز المتطاير من الشخص المصاب وليس عن طريق الهواء مؤكدة أن حالة واحدة فقط يمكن أن ينتقل من خلالها عن طريق الهواء، إذا كان المريض فى أحد المستشفيات وتعرض لإجراءات تنفسية تصلح من وضعة إذا كان يعانى من مرض معين وكانت الأجهزة ملوثة بالفيروس.



كشفت الفنانة هند البحرينية، عن إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة أنها الآن بإحدى المستشفيات بالمملكة البحرين، وذلك عقب عودتها من إسبانيا، كما توجهت بالشكر لمن سألوا عنها خلال الفترة الماضية.