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وزير التموين: منعنا استيراد اللحوم الحية من السودان لهذا السبب

الخميس 19/مارس/2020 - 02:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن يصل لـ95%، وبسبب قيام بعض المربين بعدم تربية الدواجن في شهري يناير وفبراير بسبب الشتاء، واستوردت الدولة الدواجن المجمدة، ولدينا رصيد منها يكفي 6 شهور، ولدينا من اللحوم المجمدة رصيد يكفينا 6.6 شهور. 

وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن 80% من المصريين يستهلكون اللحوم الحية سواء البقر البرازيلي المتربية في مصر بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، وتباع هذه السلع في منافذ وزارة التموين الكيلو بـ90 جنيهًا، معقبًا:" اللحوم البرازيلي الحية أفضل بكثير من اللحوم البلدي المصري، وطعمها أحلى بكثير".

وأشار إلى أن مصر منعت استيراد اللحوم الحية من السودان بسبب ظهور مرض ما في السودان، ولكن يتم استيراد هذه اللحوم مبردة وليست مجمدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 26 حالة

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