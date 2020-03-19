أسعار الدولار اليوم الخميس 19-3-2020.. كورونا يصيب العملة الأمريكية بالشلل

أسعار الدولار اليوم

لليوم الثاني على التوالي تحافظ أسعار الدولار على استقرارها في السوق المحلي اليوم الخميس، بالرغم من ارتفاعها أمام سلة العملات، خالفت أسعار الدولار كل التوقعات حول تأثير خفض أسعار الفائدة على سعر العملة الأمريكية ليستقر سعر الدولار، مع صعوده في بنك واحد فقط وهو بنك أبو ظبي الإسلامي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

أسعار الدولار أمام العملات الرئيسية:

ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بأكثر من 0.9 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0888 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.3 بالمائة عند 107.99 ين.



