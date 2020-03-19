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أسعار الدولار اليوم الخميس 19-3-2020.. كورونا يصيب العملة الأمريكية بالشلل

الخميس 19/مارس/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

لليوم الثاني على التوالي تحافظ أسعار الدولار على استقرارها في السوق المحلي اليوم الخميس، بالرغم من ارتفاعها أمام سلة العملات، خالفت أسعار الدولار كل التوقعات حول تأثير خفض أسعار الفائدة على سعر العملة الأمريكية ليستقر سعر الدولار، مع صعوده في بنك واحد فقط وهو بنك أبو ظبي الإسلامي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6876

15.8184

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.69

15.79

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.69

15.79

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


أسعار الدولار أمام العملات الرئيسية:

ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بأكثر من 0.9 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0888 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.3 بالمائة عند 107.99 ين.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 3.9 بالمائة ليسجل 1.1585 دولار، وصعد مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة ليصل إلى 0.9648 فرنك.



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