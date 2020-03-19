وزير التموين: صناعة المكرونة أصبحت متميزة ونصدر إنتاجنا للخارج

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر لديها احتياطات من السكر تكفي لشهر أغسطس، وسيبدأ الإنتاج الجديد من محصول قصب السكر بداية من شهر سبتمبر، مضيفًا أن محصول الأرز الذي أنتج العام الماضي أكثر من استهلاك الشعب المصري، وبذلك الأرز المتواجد في مصر أكثر من استهلاك الشعب المصري.





وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن سعر الأرز أنخفض بشكل ملحوظ عن العام الماضي، وهذا بسبب أن مصر رفضت تصدير الأرز العام الماضي، معقبًا: "مش عايزين نصدر مياه في صورة أرز، مش عايزين نزرع أكثر من 1.2 مليون فدان".





وأشار وزير التموين، إلى أن صناعة المكرونة أصبحت متميزة جدًا، ومصر أصبحت تصدر المكرونة الآن، وليدنا احتياطي منها يكفي لـ4 شهور.



