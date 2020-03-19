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وزير التموين: صناعة المكرونة أصبحت متميزة ونصدر إنتاجنا للخارج
الخميس 19/مارس/2020 - 06:03 ص
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كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر لديها احتياطات من السكر تكفي لشهر أغسطس، وسيبدأ الإنتاج الجديد من محصول قصب السكر بداية من شهر سبتمبر، مضيفًا أن محصول الأرز الذي أنتج العام الماضي أكثر من استهلاك الشعب المصري، وبذلك الأرز المتواجد في مصر أكثر من استهلاك الشعب المصري.
وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن سعر الأرز أنخفض بشكل ملحوظ عن العام الماضي، وهذا بسبب أن مصر رفضت تصدير الأرز العام الماضي، معقبًا: "مش عايزين نصدر مياه في صورة أرز، مش عايزين نزرع أكثر من 1.2 مليون فدان".
وأشار وزير التموين، إلى أن صناعة المكرونة أصبحت متميزة جدًا، ومصر أصبحت تصدر المكرونة الآن، وليدنا احتياطي منها يكفي لـ4 شهور.
وفي سياق آخر، قال "المصيلحي"، إن مصر تنتج يوميًا 270 مليون رغيف، معقبًا: "مصر كبيرة وقوية بينا كلنا، وعظيمة جدًا، يعني كل يوم الشعب المصري بيصبح بـ270 مليون رغيف".
وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أنه لم يرى في عمره تساقط أمطار على كافة أنحاء مصر بهذا الكم، ولمدة طويلة، ورغم ذلك لم تنقص أي سلع سواء خبز أو زيت.
وتابع وزير التموين: "هذا البلد اختبر كثيرًا، وآخر اختبار هو تساقط الأمطار بهذا الكم على البلاد يوم الخميس الماضي".
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