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هادي الجيار يكشف لـ الفجر الفني" تفاصيل دورة في مسلسل "فلانتينو"

الخميس 19/مارس/2020 - 01:36 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يشارك الفنان هادي الجيار، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فلانتينو" بجوار الزعيم عادل امام ونغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم الفنانة داليا البحير ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وقال الفنان هادي الجيار في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانه يشارك الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتيتو" ويجسد شخصية صديق عزيز له من فترة الجامعة والدراسة وبعد مرور فترة الجواز والشغل وتفضل العلاقة قوية، وأن الفنان عادل إمام يمتلك في أحداث المسلسل ثلاث أصدقاء ومنهم الفنان سمير صبري.
في سياق متصل أوشك المخرج رامي إمام على الانتهاء من عمليات المونتاج لمسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وحتى الآن لم يضع رامي الموسيقى التصويرية للعمل وسوف يقوم بوضعها بعد الانتهاء من عمليات المونتاج بالكامل، حيث قررت الجهة المنتجة للمسلسل تسليم القنوات العارضة الحلقات العشر الأولى من المسلسل قبل بدء شهر رمضان.
ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
ويعود الزعيم بمسلسل "فلانتينو" بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامي إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، حيث جسد الزعيم شخصية صحفي مخضرم يدعى "هلال كامل" ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.
وانتشرت في الفترة الأخيرة شائعة بمرض الزعيم عادل إمام، وتدهور حالته الصحية ونقله إلى اخدي المستشفيات، حيث نفى هذه الشائعة في تصريح خاص ل اليوم السابع، وقال: "إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، وحاليا أنا في منزلي وأتمتع بصحة جيدة وزى الفل، ولا أعانى من أي شىء ولم أدخل المستشفى".

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هادي الجيار مسلسل فلانتنو عادل امام اعماله آخر اعماله

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