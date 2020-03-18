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إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:08 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت وسائل إعلامية، بإصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، بفيروس كورونا.

ويذكر أن قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء، إنَّ الفحوصات أثبتت إصابة وزير المناجم والطاقة، بينيتو ألبوكيرك، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكر مستشار الرئيس البرازيلي للأمن القومي، الجنرال السابق أوجستو هيلينو، في وقت سابق من اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النتائج المخبرية كشفت عن إصابته بالفيروس، وتمَّ عزله في المنزل دون أعراض.

وسجلت البرازيل، الثلاثاء، ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لامرأة عمرها 63 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة.

وسجلت البرازيل، الأربعاء، ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لامرأة عمرها 63 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة، الثلاثاء.

وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد قال إنه لا يجب أن يكون هناك ذعر بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا كان هناك ذعر فإن العواقب ستكون أكثر سوءا.

وأوضح بولسونارو، للصحفيين في برازيليا، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تداعيات الإصابة بالفيروس، الثلاثاء، مع رؤساء الهيئات التشريعية والقضائية لإثبات أن المصلحة الوطنية تفوق المصالح الشخصية، وأشار إلى أن حركة تجارة السلع ستظل متاحة.
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