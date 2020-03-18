إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بفيروس كورونا

ويذكر أن قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء، إنَّ الفحوصات أثبتت إصابة وزير المناجم والطاقة، بينيتو ألبوكيرك، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





وذكر مستشار الرئيس البرازيلي للأمن القومي، الجنرال السابق أوجستو هيلينو، في وقت سابق من اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النتائج المخبرية كشفت عن إصابته بالفيروس، وتمَّ عزله في المنزل دون أعراض.





وسجلت البرازيل، الثلاثاء، ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لامرأة عمرها 63 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة.