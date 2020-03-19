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شاهد.. "السقا" يوجة نصائح لجمهوره لمنع انتشار "كورونا "

الخميس 19/مارس/2020 - 12:11 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان أحمد السقا، فيديو يحمل مجموعة من النصايح  لجمهورة خوفًا عليهم ويدعوهم للمكوث في البيت وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وعلق "السقا" علي الفيديو موجهًا النصيحة لجمهورة قائلاً: "علشان صحتك علشان بيتك علشان ولادك علشان حياتك علشان بلدك خليك في البيت ربنا يزيح الغمة"

جائت تعليقات الجمهور منهم المستجيب ومنهم من إستهان بالكلام بحجة لقمة العيش والسعي ع الرزق حيث علقو كالتالي " الكلام سهل يا سقا الناس اللي بتشتغل وبتجري علي أكل عيشها لو قعدت في البيت هتاكل منين، خليك في بيتك، أنت معاك غيرك ممعهوش، ربنا يسترها علينا وع البلد"

يذكر أن إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250 شخصا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التي تشهد تكدسات في إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية في مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنين للحد من نقل العدوى في الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.
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