وزير التموين: "لو العالم كله قفل لدينا قمح يكفينا لمدة 8 شهور"

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر تحارب عدو غير واضح، وهذا يؤدي إلى نوع من الخوف، والرغبة في حماية النفس من قبل بعض المواطنين، ولذلك يلجأ بعض المواطنين إلى السوبر ماركت، لشراء الكثير من السلع.



وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية الأولى، أن التكالب على السلع ليس ظاهرة مصرية، ولكنه ظاهرة انسانية حدثت في العديد من الدول التي انتشر بها الفيروس، مشيًرا إلى أن المواطن عليه أن يطمئن بشأن توفر السلع بشكل كبير في مصر.



ولفت إلى أن رصيد القمح يكفي 3 شهور ونصف وخلال الشهر المقبل سيبدأ موسم جمع القمح، ونستهدف أكثر من 3.5 مليون طن، وهذه الكمية تكفينا 4.5 شهور ونص، معقبًا: "لو العالم كله قفل، لدينا قمح يكفينا لمدة 8 شهور، وده مش هيحصل، وهذا يعني توفر الخبز والمكرونة بصورة كبيرة، ولا داعي للقلق".



