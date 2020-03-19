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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل تشميع "قاعة" استقبلت حفل تخرج طلاب

الخميس 19/مارس/2020 - 07:39 ص
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ممدوح غراب محافظ الشرقية
ممدوح غراب محافظ الشرقية
داليا الحسين
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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في الشرقية، مشيرا إلى أن الإجراءات تطبق بصرامة شديدة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وتابع "غراب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن هناك أسواقا وسويقات في المناطق الريفية، رغم وجود قرار بمنع الأسواق، موضحا أنه يتم فض الأسواق الشعبية المقامة بعد الحديث مع المواطنين وتوعيتهم بخطورتها.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تم إغلاق قاعة مناسبات شهدت حفلة تخرج لبعض الطلاب من جامعة الشرقية، مؤكدا أنه تم إلغاء الحفلة وتشميع القاعة، كما يتم إغلاق أي قاعة تشهد أي مناسبة.

وأكد ممدوح غراب أنه تم خفض أعداد العاملين في المصالح الحكومية، كما وتخفيض عدد ساعات العمل ويجري حاليا تعقيم كافة الأماكن والمصالح الحكومية.

وأردف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه يتم تشميع المحلات أو "الكافيهات" التي يوجد بها شيشة.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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الكلمات المفتاحية

كورونا صحة عالمية المصالح الحكوميه أخبار

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