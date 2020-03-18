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تخوفًا من الكورونا.. تخفيض ساعات العمل داخل مول مصر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:55 م
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مول مصر
مول مصر
الفجر
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قررت إدراة مول مصر تخفيض ساعات العمل لتبدأ من الساعة ١٢ ظهرًا حتى الساعة ٨ مساءً ماعدًا كارفور والصيدليات مستمرين في ساعات العمل الطبيعية، وذلك لعدم التكدس تخوفًا من انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أول أمس الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
تخوفًا من الكورونا.. تخفيض ساعات العمل داخل مول مصر
تخوفًا من الكورونا.. تخفيض ساعات العمل داخل مول مصر
تخوفًا من الكورونا.. تخفيض ساعات العمل داخل مول مصر
تخوفًا من الكورونا.. تخفيض ساعات العمل داخل مول مصر
تخوفًا من الكورونا.. تخفيض ساعات العمل داخل مول مصر
تخوفًا من الكورونا.. تخفيض ساعات العمل داخل مول مصر
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الإجراءات الاحترازية احترازي

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