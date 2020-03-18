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ضبط مواد مخدرة و349 شيشة خلال حملة إغلاق المقاهى بالنزهة (صور)
الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:56 م
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إسماعيل منطاوي
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شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة مكبرة، بالتعاون مع مباحث قسم النزهة ومسئولي الإشغالات والمربعات، على المقاهي والكافيهات، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى الفجر، إن الحملة أسفرت عن ضبط 349 شيشة بعد المرور على 21 مقهى، وتبين وجود 15 بينهم مخالفين وآخرين ملتزمين بقرار الحظر.
وأشار "عقل" إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن غلق وتشميع عدد 2 محال لألعاب البلايستيشن بشارعي محمد شفيق وهارون حارة الكلاسيكو، وأنه أثناء المرور تبين وجود عدد 4 أشخاص يتعاطون المواد المخدرة وبحيازتهم بعض الأقراص منها، حيث تم ضبطهم بمعرفة مباحث قسم النزهة المرافق للحملة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.
ولفت رئيس حي النزهة، إلى أن الحملات مازالت مستمرة، للقضاء على الشيشة بالمقاهي وغلق السناتر التعليمية والصالات الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، لمنع التجمعات بين المواطنين حفاظا على صحتهم من فيروس كورونا.
وكان قد قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.
وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى الفجر، إن الحملة أسفرت عن ضبط 349 شيشة بعد المرور على 21 مقهى، وتبين وجود 15 بينهم مخالفين وآخرين ملتزمين بقرار الحظر.
وأشار "عقل" إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن غلق وتشميع عدد 2 محال لألعاب البلايستيشن بشارعي محمد شفيق وهارون حارة الكلاسيكو، وأنه أثناء المرور تبين وجود عدد 4 أشخاص يتعاطون المواد المخدرة وبحيازتهم بعض الأقراص منها، حيث تم ضبطهم بمعرفة مباحث قسم النزهة المرافق للحملة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.
ولفت رئيس حي النزهة، إلى أن الحملات مازالت مستمرة، للقضاء على الشيشة بالمقاهي وغلق السناتر التعليمية والصالات الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، لمنع التجمعات بين المواطنين حفاظا على صحتهم من فيروس كورونا.
وكان قد قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.
وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأضاف، أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.
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