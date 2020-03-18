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طريقة صنع جل تعقيم اليدين في المنزل
الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:00 م
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الفجر السعودي
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تسبب الإقبال المتزايد على المنتجات المطهرة التي تساعد على التعقيم في "قلة وجودها"، فإذا كنت تبحث عن طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعليك أن تقوم بصنع جل التعقيم بنفسك في المنزل.
*وتابع هذه الخطوات التالية لصناعة المنتجات المطهرة:
1- احضر ثلثي لتر من سائل التطهير الطبي 70%، ربع لتر من جل الألوي فيرا و10 نقاط من أى نوع زيت عطري.
2- تمزج هذه المكونات جيدا ويسكب المزيج في عبوة صغيرة حتى يصبح جاهزا للاستخدام.
*وهناك خلطة أخرى يمكن تطبيقها عن طريق: كميات متساوية من الخل الأبيض وزيت الزيتون وماء الورد إضافة إلى 3 ملاعق كبيرة من جل الصبار وبضع نقاط من زيت اللافندر الاساسي، وتوضع في عبوات صغيرة حتى يمكن استخدامها.
ويذكر أن أفضل وسيلة لتطهير اليدين كما ذكرها الخبراء هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية مع الحرص على تنظيف كل تفاصيلهما، أما جل التعقيم فيكتفى باستخدامه في الأمكنة العامة مثل الشارع أو مكان العمل.
*فيروسات كورونا
هي مجموعةٌ من الفيروسات تُسبب أمراضًا للثدييات والطيور، ويُسبب الفيروس في البشر عداوَى في الجهاز التنفسي والتي تتضمن الزكام وعادةً ما تكون طفيفةً، ونادرًا ما تكون قاتلةً مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا الجديد الذي سبب تفشي فيروس كورونا الجديد 2019-20، وقد تُسبب إسهالًا في الأبقار والخنازير، أما في الدجاج فقد تُسبب أمراضًا في الجهاز التنفسي العلوي، ولا توجد لقاحاتٍ أو مضاداتٌ فيروسية موافقٌ عليها للوقاية أو العلاج من هذه الفيروسات.
تنتمي فيروسات كورونا إلى فُصيلة الكوراناويات المستقيمة ضمن فصيلة الفيروسات التاجية ضمن رتبة الفيروسات العشية. تُعد فيروسات كورونا فيروساتٍ مُغلفة مع جينومِ حمضٍ نووي ريبوزي مفرد السلسلة موجب الاتجاه، كما تمتلك قفيصة منواة حلزونية متماثلة. يبلغ حجم جينوم فيروسات كورونا حوالي 26 إلى 32 كيلو قاعدة، وهو الأكبر بين فيروسات الحمض النووي الريبوزي (RNA virus).
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