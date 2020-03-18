طريقة صنع جل تعقيم اليدين في المنزل





تسبب الإقبال المتزايد على المنتجات المطهرة التي تساعد على التعقيم في "قلة وجودها"، فإذا كنت تبحث عن طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعليك أن تقوم بصنع جل التعقيم بنفسك في المنزل.





*وتابع هذه الخطوات التالية لصناعة المنتجات المطهرة :





1- احضر ثلثي لتر من سائل التطهير الطبي 70%، ربع لتر من جل الألوي فيرا و10 نقاط من أى نوع زيت عطري.





2- تمزج هذه المكونات جيدا ويسكب المزيج في عبوة صغيرة حتى يصبح جاهزا للاستخدام.





*وهناك خلطة أخرى يمكن تطبيقها عن طريق : كميات متساوية من الخل الأبيض وزيت الزيتون وماء الورد إضافة إلى 3 ملاعق كبيرة من جل الصبار وبضع نقاط من زيت اللافندر الاساسي، وتوضع في عبوات صغيرة حتى يمكن استخدامها.





ويذكر أن أفضل وسيلة لتطهير اليدين كما ذكرها الخبراء هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية مع الحرص على تنظيف كل تفاصيلهما، أما جل التعقيم فيكتفى باستخدامه في الأمكنة العامة مثل الشارع أو مكان العمل.



