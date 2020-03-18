"الربيعة" يوجه غدة نصائح وقائية بشأن فيروس كورونا





وجّه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء اليوم الأربعاء، عدد من النصائح لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وذكر الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": "لسلامتكم وسلامة من تحبون أنصح الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات؛ لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة".





ووجّه عدة نصائح للآباء والأمهات، قائلًا: نصيحة من القلب.. احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل وعدم خروجهم إلا للضرورة، مؤكدًا على أن "الخروج يعرضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس لا سمح الله".





وأضاف: حرصًا على صحتك وصحة من تحب؛ إذا كان لديك أي أعراض إنفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة 14 يومًا.





أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من مساء اليوم، عن "تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا"، موضحة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.

وطلبت الوزارة من الجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ويذكر أن فيروس كورونا وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.



