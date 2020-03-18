Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضا البحراوي ومحمد رمضان ينتهيان من "يا طيب" تتر مسلسل "البرنس"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:51 م
Advertisements
رمضان والبحراوي
رمضان والبحراوي
مي مرسي
Advertisements
انتهي المطرب الشعبي رضا البحراوي، بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، من تسجيل أغنية "ياطيب" تتر نهاية مسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته "رمضان" في السباق الرمضاني المقبل 2020.

و أعلن "رمضان" عن الانتهاء من تسجيل الأغنية من خلال مشاركته لصورة تجمعه بالمطرب الشعبي رضا البحراوي وكتب تعليقا عليها قائلا "انتهينا من أغنية يا طيب تتر نهاية مسلسل البرنس.

وانتهى الفنان محمد رمضان منذ يومين بالتعاون مع رضا البحراوي وحسن شاكوش من تسجيل أغنية "شارع أيامي" وهي الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل "البرنس" وهي ألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي.

ويخوض محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس" بالتعاون مع عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وريم سامي وسلوى خطاب وهو تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك المطرب الشعبي رضا البحراوي في السباق الرمضاني الماضي من خلال أغنية "كسبنا إيه" من مسلسل "هوجان" بطولة الفنان محمد إمام وهي كلمات محمد عنتر وألحان شوقي صقر.


يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذي خاض من خلاله السباق الرمضاني الماضي باتعاون مع عدد من الفنانين منهم حلا شيحة وهنادي مهنى وماجد المصري ومنى عبد العزيز ومحمد صيام وهو إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الريم كمال وإنتاج شركة سينرجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل البرنس محمد رمضان رضاالبحراوي تتمر نهاية مسلسل البرنس اغنية يا طيب

أخبار تهمك

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة خاصة من مرتضى منصور للشعب المصري بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 15 ساعة

طريقة صنع جل تعقيم اليدين في المنزل

منذ ثلث ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

منذ أقل من ساعتين

9 لاعبين على وشك الخروج من قلعة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء: عرض مغري لاستعادة حجازي.. التوصل لبديل فتحي ورفض نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد شيبه ينتهي من تسجيل تتر مسلسل "زلزال"

نجوم الغناء يجتمعون على مائدة التترات في دراما رمضان 2019

محمد رمضان يعرض تتر مسلسل "زلزال" بصوت محمد شاهين يوم شم النسيم.. فيديو

محمد إمام يطرح تتر "هوجان" غناء رضا البحراوي (فيديو)

أغنية "كسبنا ايه" لمسلسل هوجان تقترب من 2 مليون مشاهدة

مسلسلات رمضان 2019.. أغنية "كسبنا أيه" لمسلسل هوجان تتخطى الـ2 مليون مشاهدة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:14 م

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

07:18 م

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

07:55 م

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status