رضا البحراوي ومحمد رمضان ينتهيان من "يا طيب" تتر مسلسل "البرنس"

انتهي المطرب الشعبي رضا البحراوي، بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، من تسجيل أغنية "ياطيب" تتر نهاية مسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته "رمضان" في السباق الرمضاني المقبل 2020.



و أعلن "رمضان" عن الانتهاء من تسجيل الأغنية من خلال مشاركته لصورة تجمعه بالمطرب الشعبي رضا البحراوي وكتب تعليقا عليها قائلا "انتهينا من أغنية يا طيب تتر نهاية مسلسل البرنس.



وانتهى الفنان محمد رمضان منذ يومين بالتعاون مع رضا البحراوي وحسن شاكوش من تسجيل أغنية "شارع أيامي" وهي الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل "البرنس" وهي ألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي.



ويخوض محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس" بالتعاون مع عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وريم سامي وسلوى خطاب وهو تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.



وشارك المطرب الشعبي رضا البحراوي في السباق الرمضاني الماضي من خلال أغنية "كسبنا إيه" من مسلسل "هوجان" بطولة الفنان محمد إمام وهي كلمات محمد عنتر وألحان شوقي صقر.





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذي خاض من خلاله السباق الرمضاني الماضي باتعاون مع عدد من الفنانين منهم حلا شيحة وهنادي مهنى وماجد المصري ومنى عبد العزيز ومحمد صيام وهو إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الريم كمال وإنتاج شركة سينرجي.



