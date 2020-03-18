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القضاء الإيراني يعلن إطلاق نصف السجناء السياسيين مع تفشي كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:00 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطة القضائية في إيران، العفو عن نصف السجناء السياسيين بالبلاد، بحسب التليفزيون المحلي. 

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، أن المرشد الإيراني علي خامنئي قرر العفو عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون.

وجاء القرار  الذي وصفه المتحدث باسم السلطة القضائية بمناسبة العام الإيراني الجديد، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وسط مطالب دولية بالإفراج عن السجناء حفاظا على أرواحهم .

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران قال في التاسع من مارس الجاري إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ومن جانب آخر كشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران من المحتمل أن تكون خمسة أضعاف الأرقام المعلن عنها رسميا. 

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير لها عبر نسختها الفارسية، الثلاثاء، أن ريك برينان المدير الإقليمي للطوارئ بالصحة العالمية زار إيران مؤخرا ورجح ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد 19) هناك.

كما كشفت بيانات استنادا لتصريحات رسمية متفرقة عن إصابة ما يزيد على 32 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد داخل 30 محافظة إيرانية.

تجاهلت السلطات الإيرانية الإفراج عن الأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور-جيلبرت ضمن قائمة السجناء المفرج عنهم بشكل مؤقت خشية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في سجونها.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، الأربعاء، إن كايلي مور-جيلبرت لم تكن ضمن قائمة الـ85 ألف سجين المفرج عنهم من السجون الإيرانية مؤقتا.

كانت إيران أعلنت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن نحو 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون بسبب انتشار وباء كورونا.

وذكر متحدث باسم القضاء في إيران علام حسين إسماعيل أن "نحو 50% من المفرج عنهم سجناء بقضايا أمنية.. كما اتخذنا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة التفشي".

وأكدت الجارديان أن "الاتصالات مع مور-جيلبرت عبر سجناء آخرين انقطع خلال الأيام والأسابيع الأخيرة نتيجة لنقل والإفراج عن آلاف السجناء".

كانت مور-جيلبرت تمكنت من تهريب سلسلة من رسائل تشرح بالتفاصيل أوضاعها بالسجن، بما في ذلك أشهر العزلة في الحبس الانفرادي ونقص الطعام والدواء والمال لشراء الأغراض الشخصية، وكتبت: "أشعر وكأنني مهجورة ومنسية.. أنا ضحية بريئة".

وتحتجز مور-جيلبرت في جناح "إيه 2 "في سجن إيفين، التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، وكانت قد بدأت إضرابا عن الطعام منذ فترة طويلة.

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