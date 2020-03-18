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أمير القصيم يترأس الاجتماع الطارئ للاحتراز من فيروس "كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:54 م
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صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
الفجر السعودي
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ترأس أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الطارئ للاحتراز والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، في قاعة الاجتماعات بمكتبه في ديوان الأمارة بمدينة بريدة؛ لمناقشة مستجدات الإجراءات المنفذة من قبل القطاعات الحكومية بالقصيم.

واستمع الأمير فيصل بن مشعل، من قبل الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان الشايع عن الخطوات الاحترازية القائمة والمنفذة بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً له على أن القطاعات كافة تسير وفق خطط الدولة، والمنفذة لتعزيز سبل الوقاية من الفيروس في مختلف المجالات وبمشاركة كافة القطاعات، مؤكدًا على أن توجيهات أمير القصيم ومتابعته الدائمة بقيت منهجاً ونبراساً للعمل بشكل متواصل؛ لتعزيز التوعية والوقاية من الفيروس.

وأكد أمير منطقة القصيم على أهمية متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاستباقية، التي وجهت بها الدولة بقيادة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن معظم الإصابات كانت من قادمين من خارج المملكة سواء مواطنين أو وافدين.

كما أوضح أن أهمية تعاون المواطنين والقادمين من خارج الوطن، وكذلك المزارعين والشركات الكبرى للتأكد من العمالة العائدة من الخارج، مشددًا على إلزام الشركات والقطاع الخاص بتطبيق التحصينات الوقائية لكافة المواقع لديها.

وأكد على أن هذه الأيام هي أيام حاسبة لحصر الفيروس وعدم انتشاره من خلال استنفار كافة الطاقات والامكانيات وعلى جميع المستويات، لافتأً إلى الدور الكبير للمواطنين والمواطنات والمقيمين في اتباع التعليمات والارشادات الصحية، كون الوقاية هي خط الدفاع الأول لحماية الجميع.

هذا ووجه كافة القطاعات على تطبيق الأنظمة والتعليمات والابتعاد عن التجمعات والاستراحات وتفعيل سبل الوقاية بشكل مستمر، مثمناً ما تقوم به اللجنة العليا على مدار الساعة من جهود عظيمة في متابعة وتعزيز كافة الخطوات للوقاية من فيروس كورونا.

وقدم الشكر إلى القطاع الصحي بالمنطقة وكافة مسؤولي القطاعات على جهودهم المباركة في مكافحة هذا الوباء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

هذا وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي القصيم الدكتور سلطان الشايع، ومدير جوازات القصيم العميد عبدالرحمن الشبرمي، وعدد من مسؤولي صحة القصيم والجهات المعنية في ذلك.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا القصيم الاجتماع الطارئ أمير القصيم

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