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جونسون: لا نستبعد إغلاق لندن لعدم التزام المدنيين بتجنب التجمعات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:53 م
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بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن اتخاذ قرارا بإغلاق لندن لعدم التزام المدنيين بتجنب التجمعات. 

وأضاف "جونسون"، خلال مؤتمر صحفي: "قلنا دائما إننا سنقوم بالإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب".

وأضاف: "يبذل الكثير من الناس جهودا بطولية حقيقية للامتثال للنصيحة التي قدمناها، ولكن كما قلت... نحن نبقي كل شيء قيد المراجعة المستمرة". 

وفيما يتعلق باقتراح فرض قيود بقوة القانون على حركة تنقل الأشخاص في لندن أو في أي مكان آخر، قال جونسون: "إنها إحدى السمات الرائعة في حياتنا أننا لا نميل إلى فرض هذه الأنواع من القيود على الناس في هذا البلد، لكن عليّ أن أخبرك بأننا لن نستبعد أي شيء". 

وأضاف: "نرغب بالتأكيد في بحث اتخاذ إجراءات أكثر وأسرع حينما يكون ذلك ضروريا لكسر ذروة الوباء وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة". 

ومطلع الأسبوع الجاري، طالب جونسون البريطانيين بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع التجمعات البشرية بطريقة مختلفة.

وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد لديها إلى 2626 حالة.

وأعلنت بريطانيا، الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد لديها إلى 2626 حالة.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.، بعد أن زادت الحالات بواقع 676 شخصا مقارنة بيوم الثلاثاء.

وأعلنت بريطانيا 71 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

وسجلت السلطات البريطانية، الإثنين، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك للبرلمان، إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 53 حالة.

وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لغلق المدارس وتغيير سياسته الخاصة بكبح انتشار فيروس كورونا، فيما قال بعض الخبراء إن خططه يمكن أن تزيد من عدد الوفيات.

وحرك محامون في أيرلندا الشمالية شكوى من والدة طفل يعاني من مشاكل صحية وتريد غلق المدارس على غرار أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

ورفض جونسون غلق المدارس أو إلغاء الفعاليات الكبيرة أو غلق الحانات والمطاعم، مثلما فعلت دول أخرى، ولكن من المتوقع أن يعلن إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق الإثنين.
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