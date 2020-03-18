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أسعار النفط تواصل الانهيار بنهاية التعاملات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:52 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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واصلت أسعار النفط الإنهيار بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاماً مع مخاوف الركود الاقتصادي.


وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما عاود الإنتاج الأمريكي من الخام صعوده لأعلى مستوى في تاريخه.

ويواصل الذهب الأسود الهبوط الحاد وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بعد حظر السفر وحالات الإغلاق الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد19" مع ضغوط المخاوف حيال وقوع ركود اقتصادي عالمي.

وخفض بنك "جولدمان ساكس" بالأمس، تقديراته بشأن أسعار النفط في ظل الضغوط المستمرة جراء الكورونا.

وعلى صعيد تطورات الوباء المميت، ارتفع عدد الإصابات العالمي بشبيه الأنفلونزا "كورونا" إلى ما يزيد عن 200 ألف حالة، كما أودى بحياة أكثر من 8000 شخصاً حول العالم.

وهبط سعر العقود اللأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل  بنحو 24 بالمائة ليسجل مستوى 20.37 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى  منذ يناير 2002.

وبحلول الساعة 6:23 مساءً بتوقيت جرينتشهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 14.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 24.65 دولار للبرميل، وهوأدنى مستوى منذ مايو  2003.
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