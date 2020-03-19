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ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد

الخميس 19/مارس/2020 - 12:41 ص
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ظهور حالة كورونا ببورسعيد
ظهور حالة كورونا ببورسعيد
محمد عزام
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سجلت محافظة بورسعيد، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، لهندي يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، ويعمل بأحد مصانع جنوب بورسعيد. 

وأكد مصدر مطلع، أنه جار نقل المصاب لمستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة في محل عمله، والكشف على المخالطين له من أسرته ومحل إقامته. 

وناشد أهالي محافظة بورسعيد، المسؤولين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مكافحة الفيروس في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة للاستثمار، اللتان يوجد بداخلهما مئات العاملين من جنسيات مختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد
ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد
ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد
ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد ببورسعيد
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مصر كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية احترازي

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