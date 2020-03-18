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أسعار الذهب تعاود الانهيار بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:25 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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عاودت أسعار الذهب الإنهيار بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من ارتفاع سعر الدولار وتزايد المخاوف من انتشار وباء كورونا.

واستطاع الذهب أن يحقق مكاسب في التعاملات المبكرة على خلفية قرار المركزي الأمريكي بالأمس والذي أكد أنه سيقوم بإعادة تسهيلات التمويل المستخدمة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتوجيه الائتمان مباشرة للشركات والأسر مع تزايد أزمة السيولة على خلفية تفشي الكورونا.

كما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى حزمة تحفيزية قدرها تريليون دولار والتي من شأنها منح المواطنيين الأمريكيين راتب بقيمة ألف دولار خلال أسبوعين لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروس الصيني.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.1 بالمائة إلى 1477.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 1492.95 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1546 دولاراً للأوقية في وقت مبكر من التعاملات.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 1.9 بالمائة مسجلاً101.45.
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الكلمات المفتاحية

العقود الاجلة التسليم الفوري ازمة السيول أسعار الذهب

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