ألمانيا: كورونا يعد "أكبر تحدي منذ الحرب العالمية الثانية"





طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، من جميع المواطنين المساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التي تهدف إلى الحد من التواصل الاجتماعي المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.





وقالت ميركل: إن "الأمر خطير فلنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم‭‭ ‬‬يكن هناك أي تحد لبلدنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن".





وناشدت المواطنين الالتزام باللوائح غير المسبوقة، التي تفرض قيودا على الحياة العامة، والتي تم الاتفاق عليها مع جميع الولايات في وقت سابق هذا الأسبوع، مضيفة "بالنسبة لنا كحكومة سنعمل دائما على إعادة تقييم ما يمكن أن يكون صحيحاً، ولكن أيضاً ما يمكن أن يكون ضرورياً".





هذا وتلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق من مساء اليوم اتصالاً هاتفياً، من ميركل، ودار خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.



