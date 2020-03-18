Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيخ الأزهر عن أطباء مصر: أبطال يسطر التاريخ جهودهم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:07 م
Advertisements
الإمام الأكبر أحمد الطيب
الإمام الأكبر أحمد الطيب
محمود الجلاد
Advertisements
تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير إلى كل أطباء مصر في يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18 مارس من كل عام، وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827م.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزازه وتقديره لما يبذله أطباء مصر وكل العاملين بالمجال الطبي في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل حماية الإنسان والمجتمع والقضاء على وباء «كورونا» المستجد الذي بات جائحة تهدد العالم، وأن ما يبذله هؤلاء الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف لحماية المجتمع من الوباء سوف يسطره التاريخ بحروف من نور في سجلاتهم الحافلة بالبذل والعطاء.

وشد شيخ الأزهر على أيدي أطباء مصر وطواقم التمريض وكل من يعاونهم في هذه المحنة ويعرب عن خالص دعمه لهم ولأسرهم على تحمل مشقة عملهم في هذه الظروف، وأنهم أبطال في ميادين عملهم، مطالبًا جموع المصريين بالتلاحم والتكاتف واتباع الإرشادات الطبية والوقائية لإنجاح مهمة هؤلاء الأطباء والحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، داعيا المولى عز وجل أن يحفظهم، وأن يحفظ مصرنا وعالمنا من الأوبئة والأمراض ومن كل مكروه وسوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم الطبيب المصري شيخ الأزهر الاوبئة

أخبار تهمك

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 13 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ ساعة

الجالية المصرية في إيطاليا توضح مصير جثمان المواطن ضحية "كورونا"

منذ 33 دقيقة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من طلاب دولة فلسطين

شيخ الأزهر: مصر تمثل نموذجًا فريدًا للتعايش والسلام الاجتماعي

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول العام الهجري الجديد

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف

'المنتدى المصري للتنمية المستدامة': نقدر جهود الأزهر في نشر السلام

الإمام الأكبر: الأزهر حريص على التعاون العلمي والثقافي مع أرمينيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:14 م

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

07:55 م

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

07:18 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status