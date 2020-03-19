أبرزها عزل محافظة أسوان.. أحدث الشائعات التي نفتها الحكومة

يلجأ البعض لترويج الشائعات بدلًا من نشر الإيجابيات لإحداث نوع من الإحباط والزعزعة في المجتمع وفي النفوس الضعيفة في ظل ما تشهده الدولة من أزمات مثل أزمة فيروس كورونا المستجد حيث احتل هذا الموضوع مركزًا قياسيًا في ترويج العديد من الشائعات، والتي لم تنتهي وهذا يزيد الأمر سوءًا، سواء في الأمن الداخلي أو الخارجي، وتكافح الحكومة وكافة الجهات في مصر بشتى الطرق والأساليب هذه الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة.





وتستعرض "الفجر" أحدث الشائعات التي نفتها الحكومة اليوم:





1- شائعة منع الدخول والخروج بمدينة الأقصر من اليوم ولمدة 14 يوم:

حيث تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت إحدى المواقع الإخبارية إصدار محافظ الأقصر قرارًا، بمنع الدخول والخروج بمدينة الأقصر بدءًا من اليوم ولمدة 14 يومًا، ونفى ديوان محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الأربعاء هذا الأمر في بيان صحفي ووصفه بأنه لا يمت للواقع بصلة وأكدت المحافظة على أنه عارٍ تمامًا من الصحة.





وطالبت محافظة الأقصر جميع المواقع الإخبارية أن تتحرى الدقة فيما يُنشر، بهدف منع إثارة البلبلة والشائعات، وشددت على ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية والبيانات الصادرة من الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر وإدارة الإعلام للتحقق من الأخبار، والاتصال على الرقم التالي: 0952387067.





2- شائعة عدم قدرة الدولة على مواجهة كورونا:

قام أحد العناصر الإثارية بترويج عدة شائعات وأخبار مفبركة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل كبير في مصر، ما أدى إلى عجز الدولة لمواجهته وقام بترويج هذه الشائعة بهدف إثارة الرأي العام، ونجحت أجهزة الأمن في ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.





وطبقًا للقوانين فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويجها والأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".









3- شائعة عزل محافظة أسوان بسبب كورونا:

حيث ترددت شائعات حول عزل محافظة أسوان بالكامل بسبب فيروس كورونا، ونفت محافظة أسوان اليوم الأربعاء في بيان صحفي هذا الأمر، ودعت المواطنين بعدم الانسياق خلف المواقع الإخبارية غير الحرفية والتي تنشر بيانات مفبركة ومغلوطة وأكدت المحافظة أنه لم يصدر أي قرارات بغلق مدينة أسوان تحت الحجر الصحي.





كما أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أن ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحة أمر عارٍ تمامًا من الصحة، وليس له صلة بالواقع، وأشار إلى أن الأمور تسير على مستوى المحافظة، بشكل طبيعي باستثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية بهدف الوقاية من انتشار مرض كورونا المستجد " كوفيد-19 " موضحًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على عدم انتشار الفيروس.





كما أكدت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، أن التوجيهات قاصرة فقط على جميع المنشآت السياحية بغلقها بداية من الخميس مع وضع جميع العاملين بها تحت الملاحظة بمقار عملهم مدة 14 يومًا، وأوضحت أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه الجريدة لنشرها هذه الإشاعات في ظل تلك الظروف الحرجة.





وأشارت يحيى إلى توافر كافة المعلومات والبيانات الرسمية من خلال صفحة وزارة الصحة المصرية وموقع www.care.gov.eg.