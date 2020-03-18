'الوطنية للإعلام': اتخذنا إجراءات وقائية واحترازية بالمبنى لمواجهة 'كورونا'

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن قيام الجهات المعنية بالمبنى، من هندسة إذاعية والرعاية الطبية والسلامة والصحة المهنية، بعمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة في الاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه وبمختلف الأماكن بالمبنى، كما تم تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بجيل معقم لاستخدام العاملين.





وأكدت الهيئة أن فرق التعقيم ستقوم برش كل الأماكن داخل مبنى الهيئة، كما ستقوم الهيئة ببث فيلم تعليمي على الشاشات الداخلية للعاملين، لتوضيح الطريقة الصحية لغسل اليدين، وكافة الإرشادات التي توضح كيفية الوقاية من الإصابة بالمرض.



