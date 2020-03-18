Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفير المملكة لدى الهند يستقبل عدداً من السعوديين في نيودلهي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:50 م
Advertisements
سفير المملكة لدى الهند
سفير المملكة لدى الهند
الفجر السعودي
Advertisements

استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الهند سعود بن محمد الساطي، يوم أمس الثلاثاء، في مقر سفارة المملكة بمدينة نيودلهي، عدداً من المواطنين السعوديين الموجودين في مدينة نيودلهي.

هذا ورحب السفير الساطي بالمواطنين في بداية الاستقبال، موضحاً لهم أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي أعلنتها السلطات الهندية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

وزار عدداً من المواطنين السعوديين في مقر إقامتهم بنيودلهي، واطمأن على أوضاعهم وحثهم على اتباع التعليمات والإرشادات الصحية المعلنة من قبل السلطات المحلية؛ للحد من تفشي الفيروس والمحافظة على صحتهم، مؤكداً على حرص السفارة على التواصل المستمر معهم والاستجابة لطلباتهم والاطمئنان على أحوالهم.

وقد أعرب المواطنون، عن اعتزازهم وفخرهم بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين في الداخل والخارج.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد كشف مساء أمس الثلاثاء، أن "المملكة سجلت 133 حالة مؤكدة، من بينها 6 حالات تعافت ولا زال 127 حالة مستمرين في العلاج"، مؤكداً على أن "‏الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية".

‏وقال العبدالعالي: إن "الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة"، موضحاً أن "106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا، ‎‏وبين أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس ‎كورونا وقعت في المنازل والتجمعات"، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيودلهي سفير المملكة الهند المملكة

أخبار تهمك

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 15 ساعة

المتحدث العسكري ينفى انتشار الجيش لفرض حظر التجوال

منذ ساعة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

سفارة المملكة في بنجلاديش تحذر مواطنيها من فيروس "كورونا"

سفارة المملكة بأذربيجان تطالب السعوديين بتوخي الحذر لمواجهة "كورونا"

الصحة: تعليق العمرة أسهم في منع انتشار فيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 133 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا"

تأجيل جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

نصائح من "الصحة السعودية" لأصحاب الأمراض المزمنة خوفا من كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:14 م

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

03:14 م

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status