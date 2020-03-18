سفير المملكة لدى الهند يستقبل عدداً من السعوديين في نيودلهي





استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الهند سعود بن محمد الساطي، يوم أمس الثلاثاء، في مقر سفارة المملكة بمدينة نيودلهي، عدداً من المواطنين السعوديين الموجودين في مدينة نيودلهي.





هذا ورحب السفير الساطي بالمواطنين في بداية الاستقبال، موضحاً لهم أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي أعلنتها السلطات الهندية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.





وزار عدداً من المواطنين السعوديين في مقر إقامتهم بنيودلهي، واطمأن على أوضاعهم وحثهم على اتباع التعليمات والإرشادات الصحية المعلنة من قبل السلطات المحلية؛ للحد من تفشي الفيروس والمحافظة على صحتهم، مؤكداً على حرص السفارة على التواصل المستمر معهم والاستجابة لطلباتهم والاطمئنان على أحوالهم.





وقد أعرب المواطنون، عن اعتزازهم وفخرهم بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين في الداخل والخارج.





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد كشف مساء أمس الثلاثاء، أن "المملكة سجلت 133 حالة مؤكدة، من بينها 6 حالات تعافت ولا زال 127 حالة مستمرين في العلاج"، مؤكداً على أن "‏الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية".

‏وقال العبدالعالي: إن "الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة"، موضحاً أن "106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا، ‎‏وبين أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس ‎كورونا وقعت في المنازل والتجمعات"، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.



