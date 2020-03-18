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رسميا.. هيونداي تطلق سيارتها الجديدة "النترا 2021"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:42 م
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هيونداي النترا 2021
هيونداي النترا 2021
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أعلنت شركة هيونداي بشكل رسمي إطلاق سيارتها الجديدة المتظرة "النترا 2021"، وتتميز سيارة هيونداي الجديد بتصميم رياضي وهوية جديدة مميزة.

ومن حيث تالصميم، جاءت النترا 2021 بشكل عصري يتفوق على منافستها بشكل واضح، حيث حمل الجيل الجديد جينات رياضية كما هو الحال مع سوناتا بسقف منحني أكثر ومقدمة تحمل مصابيح مدمجة مع الشبك الكبير، بينما تحمل الخلفية مصابيح متصلة بتصميم ذو زوايا حادة. من الجانبين نرى الزوايا الحادة الأبواب لتكتمل مع السقف الرياضي المنخفض نسبياً. بالرغم من التصميم الرياضي والسقف المنخفض إلا أن ذلك لم يؤثر أبداً على مساحة الداخلية زادت فيها مساحة الرأس والأقدام وتحديداً للركاب الخلفيين الذين زادت مساحة الأقدام لديهم بمقدار 5.8 سم.

ومن المواصفات الداخلية، حصلت النترا 2021 على تغيير شامل، حيث يظهر المقود الجديد والتصميم الجديد للكونسول الوسطي مع شاشة للعدادات بمقاس 10.25 انش وشاشة أخرى بنفس المقاس للنظام الترفيهي في المنتصف، والذي يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. تتوفر الداخلية بـ 64 لون للإضاءة وبنظام صوتي فاخر من Bose ويمكن التحكم بالعديد من الخيارات عبر المساعد الصوتي، وأخيراً يمكن فتح وتشغيل وقيادة السيارة عبر تطبيق هيونداي للهواتف الذكية.

أما الأداء، لا ربما لا يوجد تغيير في المحركات حيث تصل النترا إلى الشرق الأوسط بمواصفات خاصة تختلف عن المواصفات العالمية، حيث تتوفر بمحرك 4 سلندر بسعة 2.0 لتر و سعة 1.6 لتر.
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