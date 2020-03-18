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جواز تلقي أوامر عملاء شركات السمسرة في الأوراق المالية بالوسائل الإلكترونية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:35 م
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هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
أحمد الشيخ
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تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) ونظراً للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن قرار الهيئة بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

وأضاف رئيس الهيئة أن على الشركة توفير الوسائل واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرعة تلقي أوامر العملاء مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن،ودون الاخلال بالمتطلبات القانونية الواردة بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.


وأعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 ابريل 2020 ، والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو   2020

ووجه رئيس الهيئة بنشر القرار رقم 42 لسنة 2020 والصارد في 17 مارس2020 بشأن مدّمُدة تقديم القائم المالية للشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وفى الوقائع المصرية ، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.


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تعاملات البورصة الرقابة المالية احترازي

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