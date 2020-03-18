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ترامب يتحدث عن تقدم في تجربة لقاح ضد "كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:13 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هزيمة العدو غير المرئي في إشارة لفيروس كورونا، معلنا التقدم في انتاج اللقاح والتجارب السريرية عليه ضد فيروس كورونا.

وأوضح ترامب، خلال خطابه، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل قانون الدفاع المدني في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كرونا.

 وتابع: "سأعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا".

وأشار إلى أنه سيرسل مستشفيات عائمة إلى الساحل الغربي لتوفير قدرات تساعد على مواجهة كورونا، منوها بأن وزارة الإسكان ستعق طرد المتخلفين حتى أبريل.

 وأردف، قائلا: "كل جيل من الأمريكيين قدم تضحيات من أجل الأمة وحان وقت تضحياتنا وسنتجاوز المحنة".

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته تعمل على توسيع إمكانية تقديم الرعاية الصحية عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وكان ترامب أعلن الإثنين، بدء مرحلة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). 

وأكد ترامب أن المرحلة الأولى من تجربة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا قد تستغرق شهرين.

وأشار ترامب إلى أن النتائج الأولية للتجارب السريرية لعلاج كورونا "واعدة"، مؤكدا أن بلاده تسيطر على معدل تفشي الفيروس.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة "تعتزم" بناء مستشفيات مؤقتة لمواجهة وباء كورونا، وألمح إلى إمكانية طلب مساعدة الجيش الأمريكي "لبناء منشآت موقتة للمرضى".

وتعكف إدارة ترامب، الساعي للفوز بإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، على حزمة تحفيز تتجاوز التريليون دولار، تتضمن 50 مليار دولار لشركات الطيران التي تواجه شبح الإفلاس و250 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة.

وقال ترامب، محاطا بكبار مستشاريه في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، إن إدارته تدرس خطة لإرسال شيكات إلى الأمريكيين بقيمة ألف دولار، لمساعدتهم في تجاوز الأزمة، لكنه أضاف أن التفاصيل ما زالت قيد البحث.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن ذوي الدخل المرتفع قد لا يتلقون تلك المدفوعات، التي يمكن إرسالها في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأضاف منوتشين أن الإجراءات الاقتصادية التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا قد تضخ تريليون دولار في اقتصاد الولايات المتحدة.

وأوضح، عقب اجتماع مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ: "وضعنا مقترحا على الطاولة سيضخ تريليون دولار في الاقتصاد.. دعوني أقول إن هذا مزيج من القروض. هذا مزيج من المدفوعات المباشرة للأفراد. مزيج من خلق السيولة للشركات الصغيرة".
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لقاح ضد فيروس كورونا لقاح قانون الدفاع دونالد ترامب تقدم تداعيا التجارب

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