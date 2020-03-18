أسعار النفط تسجل أدنى مستوى في 18 عاماً خلال التعاملات

سجلت أسعار النفط أدنى مستوى في 18 عاماً، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.





ويواصل الذهب الأسود الهبوط الحاد بعد خسائر الأمس وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود على خلفية أداء الاقتصاد العالمي بعد حظر السفر وحالات الإغلاق الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد19" مع ضغوط المخاوف حيال وقوع ركود اقتصادي عالمي.





وخفض بنك "جولدمان ساكس" بالأمس، تقديراته بشأن أسعار النفط في ظل الضغوط المستمرة جراء الكورونا.





وارتفع عدد الإصابات العالمي بشبيه الأنفلونزا "كورونا" إلى ما يزيد عن 200 ألف حالة، كما أودى بحياة أكثر من 8000 شخصاً حول العالم.





وهبط سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 15 بالمائة ليسجل 22.90 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير2002.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 9.2 بالمائة ليسجل 26.08 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2003.