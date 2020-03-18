Advertisements
Advertisements
Advertisements

المتحدث العسكري ينفى انتشار الجيش لفرض حظر التجوال

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:23 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
Advertisements
نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الإنتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة وأن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وأشار المتحدث العسكري، على مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إستعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا حظر التجوال المحافظات المتحدث العسكرى

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ ساعتين

عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا

منذ أقل من ساعة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيان هام للقوات المسلحة بشأن أنباء امتلاكها شركة "دابسي" للنقل

بيان عاجل من القوات المسلحة

تامر أمين عن شائعة امتلاك القوات المسلحة صيدليات خاصة: "لعبة خبيثة لتشويه الجيش"

بيان عاجل من القوات المسلحة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

05:32 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status