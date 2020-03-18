إلغاء عزاء والدة ياسر الطوبجي بسبب كورونا

توفت أمس والدة الفنان ياسر الطوبجي، وكان المقرر إقامة العزاء اليوم الأربعاء، في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ولكن تم إلغاء العزاء بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار الفيروس المستجد كورونا ومنع جميع التجمعات.



ونشر "الطوبجي" منشور يعلن فيه عن إلغاء عزاء والدته في مسجد الرحمن الرحيم قائلا "تم إلغاء عزاء المرحومة والدتي اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بناء على قرار مجلس الوزراء نظرا للظروف الطارئة شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز عليكم" وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقام الجمهور بالتفاعل مع هذا المنشورمن خلال خاصية التعليقات وأيضا زملائه في مجال الفن وكان أبرزهم الفنانة نشوى مصطفى قائلة "ألف رحمة ونور ربنا يصبر قلبك ويرزقها الفردوس" وصلاح عبد الله قائلا "في الجنة ونعيمها بإذن الله يبني وربنا يصبر قلبك وخالص تعازيا لكل العيلة يا ياسر".



وكانت والدة الفنان ياسر الطوبجي قد توفت صباح يوم 17 مارس وأقيمت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر وتم دفن الجثمان في مقابر العائلة الخاصة بطريق الفيوم.



ويستعد الفنان ياسر الطوبجي من تقديم مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" في السباق الرمضاني المقبل والذي يشاركه فيه عدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد صلاح السعدني وهو تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري.



ويشارك "الطوبجي" في فيلم "شريط6" وهو بطولة خالد الصاوي ونانسي عجرم وأحمد خالد صالح ومحمد علي رزق وهو تأليف محمود حمدان