Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء عزاء والدة ياسر الطوبجي بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:03 م
Advertisements
ياسر الطوجي
ياسر الطوجي
مي مرسي
Advertisements
توفت أمس والدة الفنان ياسر الطوبجي، وكان المقرر إقامة العزاء اليوم الأربعاء، في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ولكن تم إلغاء العزاء بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار الفيروس المستجد كورونا ومنع جميع التجمعات.

ونشر "الطوبجي" منشور يعلن فيه عن إلغاء عزاء والدته في مسجد الرحمن الرحيم قائلا "تم إلغاء عزاء المرحومة والدتي اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بناء على قرار مجلس الوزراء نظرا للظروف الطارئة شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز عليكم" وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقام الجمهور بالتفاعل مع هذا المنشورمن خلال خاصية التعليقات وأيضا زملائه في مجال الفن وكان أبرزهم الفنانة نشوى مصطفى قائلة "ألف رحمة ونور ربنا يصبر قلبك ويرزقها الفردوس" وصلاح عبد الله قائلا "في الجنة ونعيمها بإذن الله يبني وربنا يصبر قلبك وخالص تعازيا لكل العيلة يا ياسر".

وكانت والدة الفنان ياسر الطوبجي قد توفت صباح يوم 17 مارس وأقيمت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر وتم دفن الجثمان في مقابر العائلة الخاصة بطريق الفيوم.

ويستعد الفنان ياسر الطوبجي من تقديم مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" في السباق الرمضاني المقبل والذي يشاركه فيه عدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد صلاح السعدني وهو تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري.

ويشارك "الطوبجي" في فيلم "شريط6" وهو بطولة خالد الصاوي ونانسي عجرم وأحمد خالد صالح ومحمد علي رزق وهو تأليف محمود حمدان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة والدته والدة ياسر الطوبجي كورونا العزاء

أخبار تهمك

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ ساعتين

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ ساعة و نصف

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيهاب فهمي ومنال سلامة يقدمان العزاء في والدة ألفت عمر بالحامدية الشاذلية (صور)

اليوم.. عزاء والدة مصطفى خاطر في مسجد الشرطة

غدًا.. عزاء والدة هشام عباس بمسجد الرحمن الرحيم

تعرف على موعد عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

نجوم الفن يساندون إيهاب توفيق في وفاة والده

الموت يُفجع الفنان ياسر الطوبجي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

05:32 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status