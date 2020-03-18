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إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:34 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى السجل المدني الجديد بمركز شرطة رشيد والمقام على مساحة 325 متر وبتكلفة 7 مليون و100 ألف جنيهًا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة رشيد، وأكد محافظ البحيرة أن مشروع إنشاء مبنى السجل المدني الجديد يأتي ضمن أعمال مشروع تطوير وتنمية رشيد.

كما صدق محافظ البحيرة علي شراء أثاث بقيمة 33 الف جنية، كما تم التصديق علي مبلغ 133 الف جنية قيمة توصيل المرافق، ليصبح إجمالي قيمة الاعمال 7 مليون و266 ألف جنيه ليصبح المبنى جاهز للتشغيل بعد توريد الاثاث وتوصيل المرافق.

كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، قام بتفقد أعمال تكريك بوغاز رشيد التي تنفذها الشركة المصرية للكراكات تحت إشراف هيئة المسطحات المائية وذلك بعرض 100 متر للممر الملاحي، وبتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه للمشروع بهدف رفع كفاءته أمام حركة السفن، ولخدمة ميناء الصيد الجديد.

كما قام بجولة تفقدية داخل الميناء تفقد خلالها الأعمال الجارية بنسبة تنفيذ وصلت حتى الآن ٧٨٪، مقاولة شركة المقاولون العرب ومن المقرر الانتهاء من المشروع في يونيو ٢٠٢٠، وأكد أنه تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لدراسة طلب الشركة بزيادة المخصصات المالية للمشروع ليصبح ٦٠٠ مليون جنية بدلًا من ٤١٠ مليون جنية للانتهاء من المشروع والاستفادة من الاستثمارات التي أُنفقت عليه بقيمة ٤٣٠ مليون جنية لكامل العقد.

كما قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتفقد أعمال ترميم مسجد المحلي الأثري برشيد والتي بلغت 50% وتقدر التكاليف المبدئية لأعمال الترميم والتطوير 70 مليون جنية ومن المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر عام 2021، والذي يعتبر هو ثاني اكبر المساجد بعد مسجد زغلول بمساحة 2300 متر، ووجه بضرورة تكثيف الأعمال الجارية للانتهاء من مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد الأثرية ووضع خطة وبرنامج زمني لتنفيذ أعمال تطوير وترميم المساجد والبيوت الأثرية بالمدينة بالتوازي مع إنشاء مدينة رشيد الجديدة.

كما قام بتفقد قسم الأطفال ووحدة عناية الطفل بمستشفى رشيد العام، والمقامة بتكلفه إجمالية 5 مليون جنيه، حيث بلغت إجمالي تكلفة البنية التحتية لهما ۲ مليون جنية، وتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لهما بمبلغ 3 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وسيتم الافتتاح في خلال الفترة القادمة، حيث يحتوي قسم الأطفال الذي تم تطويره بمستشفي رشيد على عدد ۳۰ سرير وقاعة للمحاضرات، وتتكون وحدة عناية الأطفال من عدد ۹ أسرة، وعدد 4 أجهزة تنفس صناعي.
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
إنشاء سجل مدني جديد في رشيد بتكلفة 7 مليون جنيه (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر سجل مدني اخبار أجهزة تنفس

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