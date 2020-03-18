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البورصة الأمريكية تستأنف التراجع في مستهل التعاملات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:15 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع وسط جهود الدول والتحفيزات المالية لاحتواء تأثيرات تفشي الكورونا خاصةً على شركات الطيران والشركات الصغيرة، وبالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى 1 بالمائة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على حزمة مالية تتجاوز تريليون دولار لدعم الاقتصاد، تتضمن مدفوعات مباشرة للأمريكيين ومساعدات مالية للشركات الصغيرة وصناعة الطيران.

وشهدت "وول ستريت" بالأمس تعافيا بعد أكبر خسائر يومية لها منذ عام 1987 حيث أصبح المستثمرون متفائلين بأن خطط التحفيز المالي لإدارة ترامب ستنقذ الاقتصاد، الذي يواجه خطر الوقوع في ركود بسبب تأثير "كوفيد-19".

وأبلغ وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن معدل البطالة يمكن أن يصل إلى 20 بالمائة إذا لم يقر الكونجرس حزمة التحفيز المقترحة بقيمة تقارب تريليون دولار.

وقفز عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 6500 حالة، وفقًا لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز"، بينما بلغ عدد الوفيات 114 شخصاً.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع تصاريح وعمليات البدء في بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6.1 بالمائة مسجلاً 19945 نقطة وهو ما يعادل 1292.4.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 5.4 بالمائة ليسجل 2490 نقطة.

وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 5.7 بالمائة مسجلاً 6917.2 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 100.490، وهو أعلى مستوى منذ 2017.
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فيروس كورونا حالات الاصابة البورصة الامريكية

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