"الصحة" تكشف عن الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي





كشفت وزارة الصحة السعودية، مساء الأربعاء، عن الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر" (إنفوجرافيك توعوي)، يتضمن عرضًا لهذه الإرشادات، ومنها: "ترك نوافذ المنازل مفتوحة، والحرص على توفير تهوية جيدة بإستمرار، والتأكد دائماً من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب، بالإضافة إلى عدم مخالطة أي أحد والاعتذار عن إستقبال الزيارات، وعدم مشاركة الأخرين في أدوات الطعام، وذلك من خلال إستخدام صحون ورقية لمرة واحدة، وأن يكون التواصل مع الناس عن بعد عن طريق عبر الهواتف والتطبيقات، وعدم مشاركة أحد في الأدوات الشخصية مع تعقيمها بإستمرار".





وتأتي هذه الإجراءات من وزارة "الصحة" تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا، واستمرارا للتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وللحد من انتشار الفيروس ومنع انتشاره.





وطلبت الوزارة من الجميع التواصل مع "مركز صحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.





هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.

