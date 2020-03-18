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شائعات مغرضة ونأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث.. أبرز تصريحات وزير الإعلام عن أزمة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:21 م
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أسامة هيكل
أسامة هيكل
سالم أحمد سالم
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تعاون مُستمر، ورصد للشائعات، لازالت مؤسسات الدولة، فى حالة من الاستعداد، منذ الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تسعي الدولة بقطاعاتها المختلفة لرصد الشائعات والرد عليها سريعًا، لمنع انتشارها.

ومن هذا المنطلق، بدأ أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، فى رسائله الهامة، للرد على الشائعات، المتعلقة بفيروس كورونا، مُطالبًا بتحري الدقة وعدم تداول المعلومات من المصادر المجهولة.

وأكد “هيكل”، خلال رسائله، أنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن وأنه لا صحة لعزل شرم الشيخ، تحديدًا، مُضيفا أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة، مناشدًا، عدم الاستجابة لأى شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن الشائعات، قال أسامة هيكل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية واستعادة ثقة المتابعين، لمواجهة الشائعات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعى وتقديم الدولة فى صورة حقيقية وجديدة تعتمد على المصارحة والمباشرة فى مختلف الملفات".

وأكد هيكل أن الخطاب الإعلامى للحكومة قد اختلف فى الآونة الأخيرة، وأن دوره هو تعزيز الشفافية والمصداقية للحكومة من خلال توفير المعلومات الحقيقية فى أسرع وقت ممكن.

كما أكد، أنه تم الاتفاق على رسم سيناريوهات مختلفة لأزمة كورونا تعتمد على مواجهة الرأى العام مباشرة بالحقائق واتخاذ التدابير الاحترازية الكافية بالتنسيق بين وزارات الدفاع والصحة والسياحة والطيران، متابعا:" نخاطب المجتمع من خلال قرارات واضحة أولها تعليق الدراسة، ونشر رسائل لتوعية المجتمع بخطورة الحدث، وعدم الاستهتار به واتخاذ إجراءات فعلية على الأرض بتقليل التجمعات والبقاء فى المنازل وتخفيض العمالة بالأجهزة الحكومية".

أما الرسالة الثانية التى حملها، أسامة هيكل، خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر چوناثان كوهين، وهي، أن الخطاب الإعلامى للحكومة اختلف فى الآونة الأخيرة، لافتًا إلى ضرورة رسم صورة أوضح عن عمل الإعلام في مصر، خاصة فى هذة الفترة.

وأكد هيكل، أن المعلومات التى تصدر عن الدولة، وعن وزارة الإعلام يتم نشرها في كافة وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وهى الطريقة الوحيدة لمواجهة الشائعات، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة قرارًا بتعليق الرحلات وإغلاق المطارات بالتنسيق مع كافة الدول سواء لإجلاء السياح في مواعيدهم أو لعودة المصريين لبلادهم.

وقال إن السيناريو الثالث القادم قد يكون قرار من الحكومة بعزل المواطنين وبقاءهم في منازلهم بشكل كامل في مصر ولكن نتمنى بعدم اللجوء إليه، مطالبا جميع المصريين بالتكاتف وعدم الخروج وتفادي الأماكن التي بها تجمعات، مؤكدا أن كل رب أسرة يجب أن يوعي أفراد أسرته وتوعيتهم من النظافة الشخصية وعدم النزول للشارع.
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الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للإعلام محافظات حالات الاصابة التواصل الاجتماعي

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