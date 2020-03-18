ضبط 1500 زجاجة كحول داخل صيدلية في زهور بورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بالاشتراك مع مباحث التموين التابعة لمديرية أمن بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، من ضبط 1500 زجاجة كحول بتركيز 70%، داخل صيدلية بنطاق حي الزهور.



قال مجدي الخضر، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، إنه بالتنسيق مع شرطة التموين برئاسة المقدم حسام رمضان، وبناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تم شن حملة مكبرة على الصيدليات والمحال التجارية، لضبط أية مخالفة القانون.



وأسفرت الحملة، عن ضبط كميات كبيرة من الكحول الايثيلي بتركيز 70% امتنعت الصيدلية بيعه للمواطنين في محاولة لاحتكار المنتج بالمخالفة للقانون.



وعلي الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة والتي قدرت ب 1500 زجاجة، وتحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد الخضر، في تصريح خاص ل"الفجر"، أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمواطن بإخفاء السلع أو زيادة أسعارها، مضيفا أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسواق.