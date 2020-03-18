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وكالة فرنسية: أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:43 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم.

 

وفرضت السلطات الفرنسية، حجرًا شاملًا في كافة أنحاء البلاد، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

وسجلت السلطات الصحية في فرنسا 6622 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فيما لقي 148 شخصا حتفهم من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس.

 

قال الرئيس الفرنسي، في وقت سابق، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء.

 

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