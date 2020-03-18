الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى أعلى مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الأمريكيون إلى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال تعزيز السيولة النقدية في الأسواق، في حين يدرس البيت الأبيض الأمريكي خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار.









وارتفع مؤشر بلومبرج لقياس قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 1.5% اليوم الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.









في الوقت نفسه تراجعت أسواق السندات بشكل عام مع ارتفاع العائد عليها، في أعقاب إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي عن تقديم المزيد من قروض الليلة الواحدة وشراء سندات الشركات لتعزيز مستوى السيولة في أسواق المال.









وارتفع الدولار أمام جميع عملات مجموعة العشر الرئيسية، حيث تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 1.8% إلى 1.0979 دولار لكل يورو، في ظل ضعف أداء السندات الأوروبية المتضررة بشدة من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتباطؤ النشاط الاقتصادي في أوروبا مما عزز التوقعات بشأن احتمال لجوء حكومات الدول الأوروبية إلى تأميم شركات كبرى لمنع انهيارها.