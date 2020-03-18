"البيطريين" تطالب المرشحين بوقف الحملات الانتخابية لمواجهة كورونا

طالب الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، لعام 2020، كافة المرشحين لانتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بوقف جميع الحملات الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح البدري اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، سوف تحافظ على جميع المراكز القانونية لجميع المرشحين على المستويات النقابية المختلفة، وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية، وحرصا من اللجنة على سلامة الأطباء البيطريين بجميع المحافظات.