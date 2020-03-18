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"البيطريين" تطالب المرشحين بوقف الحملات الانتخابية لمواجهة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:13 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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طالب الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، لعام 2020، كافة المرشحين لانتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بوقف جميع الحملات الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البدري اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، سوف تحافظ على جميع المراكز القانونية لجميع المرشحين على المستويات النقابية المختلفة، وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية، وحرصا من اللجنة على سلامة الأطباء البيطريين بجميع المحافظات.
وقال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه قد تقرر وقف عقد اجتماعات مجلس النقابة العامة، واجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات وذلك لتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات وتحديد موعد أخر للعملية الانتخابية.

وأضاف عبيد، أنه سيتم تسيير أعمال النقابة العامة عن طريق هيئة المكتب فى الحالات الضرورية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، وقرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة، وإنطلاقا من المسئولية الاجتماعية الوطنية، وحفاظا على توجه الدولة والقيادة السياسية فى الحفاظ على صحة المواطنين، ومقاومة تفشى فيروس كورونا.

وكانت أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

وكانت أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن عقد إنتخابات التجديد النصفي للمقاعد الشاغرة على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفي للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة 27 مارس المقبل لعام 2020.

ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هاني السيد مرعي، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمي محمد عطية، شيرين على زكي، خالد حلمي محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهري، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفي على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامري، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكي عجايبي مرقص، عصمت محمد علي سيد أحمد.
"البيطريين" تطالب المرشحين بوقف الحملات الانتخابية لمواجهة كورونا
"البيطريين" تطالب المرشحين بوقف الحملات الانتخابية لمواجهة كورونا
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