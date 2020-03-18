Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب "كورونا".. تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
انخفض النفط إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا تقريبًا حيث هدد وباء فيروس كورونا بجعل الاقتصاد العالمي في حالة من الجمود، مما أدى إلى اضطراب الطلب تمامًا مثلما ينفجر العرض.

ووفقً لموقع "بلومبرج"، انخفضت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 6.9٪ لتصل إلى 25.08 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2003.

وكانت آخر مرة تم تداول الخام بالقرب من هذا المستوى عندما ضربت متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، أو السارس، آسيا.
ومما يدعم الانهيار في الطلب إغراق أسواق وقود الطائرات، التي تراجعت إلى هيكل هبوطي حول العالم.

وبينما يتخذ صانعو السياسات خطوات غير مسبوقة لدعم الاقتصادات من تداعيات الفيروس، فإن الانهيار في استهلاك الخام والإمدادات المتزامنة مجانًا للجميع من أكبر المنتجين في العالم يواصلان هبوط الأسعار.

يجد السوق القليل من النجاح في الجهود العالمية لوقف التداعيات الاقتصادية، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء إعادة تشغيل برنامج عصر الأزمة المالية لوقف تأثير الفيروس.

ومع ذلك، واصل النفط انخفاضه حيث أشارت المملكة العربية السعودية إلى نيتها إنتاج رقم قياسي قدره 10 ملايين برميل يوميًا في أبريل.

وأثرت صدمات العرض والطلب على توقعات وول ستريت للنفط، وقالت شركة جولدمان ساكس جروب إن الاستهلاك انخفض بمقدار 8 ملايين برميل يوميا وخفض توقعات برنت للربع الثاني إلى 20 دولارا للبرميل.

وتوقعت شركة ستاندرد تشارترد انخفاض سعر الخام المرجعي على الأرجح إلى ما دون ذلك المستوى في الربع القادم، بينما حذرت ميزوهو سيكيوريتيز من أن الأسعار قد تكون سلبية حيث تغرق روسيا والمملكة العربية السعودية السوق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا النفط السوق العالمي

أخبار تهمك

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ ثلث ساعة

تعرف على المستشفيات المعتمدة لتحليل فيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يرمي هازارد لباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. توضيح عاجل من وزارة الصحة للمصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل: من الدقهلية.. تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا فى إيطاليا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

النفط يهبط دون 60 دولارا للبرميل مع استمرار ارتفاع المخزونات

انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس.. وخام برنت يسجل 59.55 دولارا

جولدمان ساكس: مخاوف الطلب على النفط مبالغ فيها.. وبرنت سيرتفع فوق 70 دولارا

ارتفاع أسعار النفط 2% بعد هبوط مخزونات الخام الأمريكية

أرامكو السعودية تحدد سعر الروبان لآسيا عند 350 دولار للطن

رويترز: "أوبك" تسجل أول زيادة شهرية بالإنتاج النفطي في 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

01:13 م

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status