بسبب "كورونا".. تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما

انخفض النفط إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا تقريبًا حيث هدد وباء فيروس كورونا بجعل الاقتصاد العالمي في حالة من الجمود، مما أدى إلى اضطراب الطلب تمامًا مثلما ينفجر العرض.



ووفقً لموقع "بلومبرج"، انخفضت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 6.9٪ لتصل إلى 25.08 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2003.



وكانت آخر مرة تم تداول الخام بالقرب من هذا المستوى عندما ضربت متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، أو السارس، آسيا.

ومما يدعم الانهيار في الطلب إغراق أسواق وقود الطائرات، التي تراجعت إلى هيكل هبوطي حول العالم.



وبينما يتخذ صانعو السياسات خطوات غير مسبوقة لدعم الاقتصادات من تداعيات الفيروس، فإن الانهيار في استهلاك الخام والإمدادات المتزامنة مجانًا للجميع من أكبر المنتجين في العالم يواصلان هبوط الأسعار.



يجد السوق القليل من النجاح في الجهود العالمية لوقف التداعيات الاقتصادية، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء إعادة تشغيل برنامج عصر الأزمة المالية لوقف تأثير الفيروس.



ومع ذلك، واصل النفط انخفاضه حيث أشارت المملكة العربية السعودية إلى نيتها إنتاج رقم قياسي قدره 10 ملايين برميل يوميًا في أبريل.



وأثرت صدمات العرض والطلب على توقعات وول ستريت للنفط، وقالت شركة جولدمان ساكس جروب إن الاستهلاك انخفض بمقدار 8 ملايين برميل يوميا وخفض توقعات برنت للربع الثاني إلى 20 دولارا للبرميل.



وتوقعت شركة ستاندرد تشارترد انخفاض سعر الخام المرجعي على الأرجح إلى ما دون ذلك المستوى في الربع القادم، بينما حذرت ميزوهو سيكيوريتيز من أن الأسعار قد تكون سلبية حيث تغرق روسيا والمملكة العربية السعودية السوق.

