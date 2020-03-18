دعاة الفوضى يطلقون حملة للإفراج عن الإخوان

أطلق اليساريين من دعاة الفوضى، بالتنسيق مع بعض اليساريين بالخارج، وبعض النشطاء والشخصيات الإخوانية بمصر، حملة للإفراج عن الإخوان ودعاة الفوضى.





ودعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لبلاغ للنائب العام والقضاء المصري لعدم الإفراج عن مثل هؤلاء الذين يروجون لاستخدام أزمة وباء كورونا والتحرك بأوساط الشعب المصرى لإفقاده الثقة بحكومته وإثارة البلبلة حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم الذين عجزوا عن تحقيقه خلال الفترة الماضية نتيجة تلاحم الشعب مع قادته في مواجهة هذا المخطط.



