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دعاة الفوضى يطلقون حملة للإفراج عن الإخوان

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:58 م
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بوابة الفجر
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أطلق اليساريين من دعاة الفوضى، بالتنسيق مع بعض اليساريين بالخارج، وبعض النشطاء والشخصيات الإخوانية بمصر، حملة للإفراج عن الإخوان ودعاة الفوضى.

ودعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لبلاغ للنائب العام والقضاء المصري لعدم الإفراج عن مثل هؤلاء الذين يروجون لاستخدام أزمة وباء كورونا والتحرك بأوساط الشعب المصرى لإفقاده الثقة بحكومته وإثارة البلبلة حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم الذين عجزوا عن تحقيقه خلال الفترة الماضية نتيجة تلاحم الشعب مع قادته في مواجهة هذا المخطط.

وأكدوا، أن فيروس الإخوان ودعاة الفوضى أخطر من الكورونا، ولابد من استمرار عزل الإخوان ودعاة الفوضى لحماية الشعب المصري، مشيرين إلى أن من ينادي بالإفراج عنهم هم: جماعة الإخوان وقنواتها وقناة الجزيرة وجمال عيد ووالدة علاء عبد الفتاح وشقيقته والإخوانية رباب المهدي ورئيس حزب سياسي يدعى الوطنية وصحفي يقتات من الخارج ويدعو للفوضى تحت شعار حرية الصحافة.
دعاة الفوضى يطلقون حملة للإفراج عن الإخوان
دعاة الفوضى يطلقون حملة للإفراج عن الإخوان
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الكلمات المفتاحية

يساريين فوضى عزل الاخوان اﻻخوان

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