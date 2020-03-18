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ضبط 500 ألف كمامة طبية قبل بيعهم في السوق السوداء بكفر الشيخ

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ من ضبط المدعوة "ن.ع.ا"، صاحبة محل مستلزمات طبية بمدينة الحامول، بحوزتها كمية قدرها 500 ألف كمامة داخل المخازن الملحقة بالمحل خاصتها وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 186 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2020.

كما تم ضبط المدعو "ا.س.ا"، صاحب مخبز بلدي مدعم بقرية إبراهيم الدسوقي التابعة لمركز مطوبس لقيامه بتجميع 470 بطاقة تموينية مدعمة والاستيلاء على الدعم المخفض لتلك البطاقات، والتصرف في 4 طن و750 كجم من الدقيق المدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 174 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كان محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا بتعطيل الأسواق الموسمية والماشية بدائرة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية كلًا في نطاق مدينته.

جاء ذلك منعًا للازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وترأس محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لضبط أسعار السلع بالأسواق بدائرة المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد على ضرورة عمل حملات مكثفة على الأسواق من مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع الإستغلال وضبط الأسعار، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
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