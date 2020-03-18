وزير الصحة الكويتي يصدر قرارا بحظر الأعراس في الأماكن العامة والخاصة

أصدر وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، قرارًا بحظر الأعراس في الأماكن العامة والخاصة.

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، بلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا 15 حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت تسجيل 69 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات.

وقد قرر مجلس الوزراء الكويتي، معاقبة كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بـ"الحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا".