في عيد ميلاده الـ60.. أرقام لا تفوتك من إنجازات حسام البدري

يُطفئ اليوم الأربعاء، حسام البدري مدرب منتخب مصر شمعة عيد ميلاده الـ60، حيث أنه من مواليد 18 مارس لعام 1960 بالقاهرة، قضي "البدري" مسيرته الكروية ضمن صفوف النادي الأهلي بداية من انضمامه عام 1978 ، وحقق مع الفريق الأحمر العديد من النجاحات والبطولات قبل اعتزاله كرة القدم عام 1987.

حسام البدري اتجه للعمل في التدريب بعد اعتزاله كرة القدم وعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كما عمل مساعدًا لعدد من المدربين الأجانب بالقلعة الحمراء منهم مانويل جوزيه، وجو بونفرير، وتوني أوليفيرا، ثم تولي القيادة الفنية للمارد الأحمر في 3 ولايات تدريبية مختلفة وحقق مع الفريق عدة بطولات.





كما تولي "البدري" قيادة أندية أخري بخلاف الأهلي أبرزها، إنبي، أهلي طرابلس، المريخ السوداني، كما تولي تدريب منتخب مصر الأولمبي، وأخيرًا اختير لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأول.





أرقام مثيرة من مشوار حسام البدري التدريبي:





حسام البدري خاض 233 مباراة خلال مسيرته التدريبية بواقع (185 مباراة مع الأهلي – 7 مباريات مع إنبي – 20 مباراة مع المريخ – 11 مباراة مع أهلي طرابلس – 6 مباريات مع المنتخب الأوليمبي – 4 منتخب مصر الأول)، وحقق 153 انتصارا ، وخسر 32 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 44 مباراة.





- ماذا قدم "البدري" في 3 ولايات مع الأهلي؟





جلس حسام البدري على مقعد الرجل الأول بالجهاز الفني للأهلي في 3 ولايات تدريبية مختلفة خاض خلالها 185 مباراة حقق (121 فوز – 40 تعادل – 24 هزيمة).





توج "ألبدري" مع الفريق الأحمر بـ 9 بطولات (الدوري المصري "3 مرات" – السوبر المصري "3 مرات" – دوري أبطال إفريقيا "مرة وحيدة" – السوبر الإفريقي "مرة وحيدة" – كأس مصر "مرة وحيدة").





- تجربة باهتة مع المنتخب الأولمبي





تولي حسام البدري تدريب المنتخب الأولمبي في الفترة من 2013 وحتي 2015، وقاد الفراعنة في 6 مباريات فاز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف.





فشل "البدري" في الصعود بالمنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016)، بعدما خرج من الدور الأول من بطولة أمم إفريقيا 2015، بعد هزيمة أمام مالي، وتعادلين مع نيجيريا والجزائر.





- بطولة وحيدة خارج حدود مصر





خاض حسام البدري تجربتين تدريبيتين خارج مصر ( المريخ السوداني 2010 / 2011، أهلي طرابلس 2012 / 2013)، حقق مدرب الأهلي السابق نتائج جيدة مع الفريقين، كما توج ببطولة الدوري السوداني مع فريق المريخ موسم 2010 / 2011 لتبقي هي البطولة الوحيدة له خارج مصر.





- بداية مُخيبة مع منتخب مصر





تولي "البدري" تدريب منتخب مصر الأول في عام 2019 خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري، وقاد الفراعنة في 4 مباريات ( 2 ودية – 2 رسمية)، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، وحصد المنتخب نقطتين تحت قيادته في تصفيات أمم إفريقيا 2021 يحتل بها المركز الثاني بمجموعته التي يتصدرها منتخب جزر القمر برصيد 4 نقاط.



