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مؤشر البحرين يخسر 4.60 نقطة في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:07 م
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بوابة الفجر
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تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسراً 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1374.90 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3 ملايين سهم بقيمة 583.6 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.34% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.33%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.77%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 10%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.62%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.66% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.02%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.54%.
 
 

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