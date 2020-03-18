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استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بالدقي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف حقائب السيدات بمنطقة الدقي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عصابة خطف حقائب السيدات بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، بعد ارتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الدقي تفيد بقيام 3 عاطلين، أحدهم له معلومات جنائية مسجلة وآخر مسجل خطر، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة إمبابة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات "خطف الحقائب" باستخدام سيارة ملاكي، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب عدد 8 جرائم سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الدقي، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عامل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته، بمنطقة بولاق الدكرور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل زوج لزوجته ببولاق الدكرور، وتبين أن الزوج يعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة.

وأفادت التحقيقات، بأن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية إثر خلافات أسرية سابقة، قام على إثرها الزوج بقتلها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس الزوج المتهم بقتل زوجته، ببولاق الدكرور، فيما أمرت بتشريح جثة الزوجة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حولها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل زوجته، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبها.

وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام المتهم بقتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

سرقة حقائب السيدات بوابة الفجر النيابة العامة الفجر الدقي

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